Napoli – Atalanta 3-1 | Silenzio parla il campo

Dopo due settimane di parole avvilenti, Conte zittisce tutti

Napoli, 23 Novembre. Il Napoli torna alla vittoria, e lo fa col piglio della squadra di rango dopo la sconfitta di Bologna e le succesive dichiarazioni dello stesso Antonio Conte che hanno ingenerato un isterico ginepraio di polemiche alimentate ancora maggiormente dalla sosta per le partite delle nazionali. Una marea di parole, opinioni e dibattiti completamente fuori controllo con la sola finalità di destabilizzare l’ambiente già provato dalle deludenti prestazioni della squadra partenopea.

La verità è unica e anche banale, Conte rappresenta il prototipo di allenatore che lavora in maniera ossessiva notte e giorno, ci mette il cuore, l’anima e tutto quello che ha nella propria professione e pretende lo stesso sacrificio da tutti coloro che collaborano con lui, siano essi giocatori, preparatori fino all’ultimo dei magazzinieri. Quando assiste a prestazioni come quelle di 15 giorni orsono in terra felsinea, con giocatori che hanno palesato apatia e scarsa determinazione, non ci sta, e lo dice assumendosi tra l’altro la responsabilità di non essere riuscito a trasferire ai suoi uomini la determinazione, la ferocia, l’atteggiamento che pretende da se stesso e dagli altri. Tutto ciò che ne é seguito è solo gossip, sciacallaggio e l’amarezza più grande e che questo comportamento non è risultato proveniente dalla solita stampa nemica, fedele seguace delle potenze settentrionali, ma dallo stesso ambiente partenopeo che ancora una volta, ha lasciato comprendere, qualora ce ne fosse bisogno, quanto sia difficile lavorare a queste latitudini. Un ambiente capace spesso di esaltare, portando i protagosnisti ad andare oltre le proprie capacità, ma che in determinate situazioni diventa isterico se non addirittura tossico. Si è ignorato, artatamente, che questa squadra è costretta a gestire una situazione emergenziale ormai cronica con l’ultima, pesante batosta rappresenta dal grave infortunio ad Anguissa durante il ritiro in Cameroun che lo costringerà lontano dal rettangolo verde per una decina di settimane e che ha costretto lo stesso tecnico salentino a cambiare sistema di gioco considerando le assenze di De Bruyne, Gilmour e Spinazzola.

Chi si aspettava un Napoli dimesso, provato dalle difficoltà, evidentemente non conosce bene l’allenatore che siede sulla panchina degli azzurri che proprio nelle difficoltà, nelle tensioni, riesce ad esprimere al massimo il proprio potenziale. La partita contro l’Atalanta non era semplice, presentava enormi difficoltà sia perché si proveniva da un periodo particolare, che imponeva il risultato a tutti i costi, sia perché gli orobici prvenivano da un cambio di guida tecnica prentandosi al Maradona con il nuovo allenatore Palladino appena subentrato all’esonerato Juric, al netto di una rosa estremamente competitiva.

Le scelte di Conte sono inevitabilmente condizionate dagli infortuni, con un centrocampo ridotto ai minimi termini per le già citate assenze di De Bruyne, Anguissa e Gimour, Il tecnico salentino opta per un cambio di sistema di gioco con una difesa a tre con Beukema, Rahmani e Buongiorno, un centrocampo con McTominay Lobotka come centrali con Di Lorenzo a destra e Gutierrez a sinistra mentre la punta centrale Hojlund è coadiuvata dagli esterni Neres e Lang.

Al di là del modulo e degli interpreti individuati per applicarlo, a fare la differenza nei primi 45 minuti di gioco è l’atteggiamento; un’aggrsssività, una ferocia, una rabbia agonistica che raramente si era individuata in questa prima fase della stagione, a testimonianza che i giocatori seguono ciecamente l’allenatore, smentendo quindi le insulse voci che ipotizzavano una fantomatica spaccatura tra il tecnico ed il gruppo squadra. A fare la differenza è soprattutto Neres apre le marcature dopo un quarto d’ora circa sfruttando la sua velocità e soprattutto un geniale assist di Hojlund. Il Napoli non si ferma, continua a pressare altissimo con atteggiamento dominante e senza mai concedere nulla agli avversari. Il raddoppio avviene sempre ad opera di Neres che, sfruttando un assist di un ritrovato McTominay, fulmina Carnesecchi con un diagonale chirurgico. Poco prima della fine del primo tempo, Lang cala il tris di testa su un cross da destra di Di Lorenzo. Nel secondo tempo il Napoli prova a chiudere la partita nei primi dieci minuti mancando il quarto gol proprio con McTominay fermato in un paio di circostanze da Carnesecchi. Poi gli azzurri, come prevedibile, calano alla distanza facendodi trovare impreparati quando Hojlund perde banalmente il pallone, Gutierrez lascia troppo spazio a Bellanova il cui cross trova Scamacca completamente libero al centro dell’area che accorcia le distanze rimettendo gli ospiti in partita ed invertendo l’inerzia della partita. Gli orobici provano l’impresa ma il Napoli riesce anche a soffrire quando è necessario, cerca di amministrare e non rischia più nulla fino al termine del match. C’è poco tempo adesso per godersi la vittoria, martedì, sempre al Maradona contro gli azeri del Qarabag, gli azzurri si giocano un pezzo importante di stagione.

