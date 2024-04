0 minuto di lettura

Condividi

Aumenti del tutto ingiustificati, pronti ad azioni legali a tutela dei viaggiatori

Ingiustificato e poco comprensibile l’aumento del prezzo dei biglietti di “corsa semplice” ad 1,50 euro sulle linee 1 e 6 della Metro urbana di Napoli. Lo afferma Assoutenti Campania, pronta a ricorrere alle vie legali a tutela dei viaggiatori napoletani.

“Chiediamo l’immediata sospensione di questo oneroso provvedimento – afferma il presidente onorario di Assoutenti, Antonio Di Gennaro – A fronte di un servizio ancora lontanissimo dagli standard europei, con una corsa ogni 9 minuti lungo un tragitto di appena 18 km e 19 stazioni, e un tempo di percorrenza medio di 33 minuti, un aumento del 15,4% delle tariffe appare ingiustificabile. La linea 1 pur avendo la stazione più bella d’Europa, quella di via Toledo, non riesce ancora a brillare. Chiediamo alla Regione Campania la convocazione della consulta regionale della Mobilità e all’azienda Anm un tavolo di confronto urgente con le associazioni a tutela dei consumatori prima delle entrata in vigore degli aumenti. Se non saranno accolte le nostre richieste, siamo pronti ad attivarci legalmente per impugnare gli assurdi rincari nelle competenti sedi” – conclude Di Gennaro.

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it