Napoli, arresti per spaccio di sostanze stupefacenti

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni – Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato in corso San Giovanni un uomo a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto cinque panetti di hashish del peso di 500 grammi.

Un 58 enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura, hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via Evangelista Torricelli dove hanno notato un uomo prelevare un involto da un anfratto posto sotto il balcone di un’abitazione per consegnarlo a una donna che, dopo averlo ricevuto, alla vista dei poliziotti l’ha fatto cadere per disfarsene.

Dopo aver bloccato i due, gli agenti hanno recuperato il pacchetto contenente 50 grammi di hashish, mentre nella cavità hanno rinvenuto 4 bustine di marijuana per un peso di circa 5 grammi ed un panetto di 100 grammi di hashish.

Inoltre, nell’abitazione della donna hanno trovato 4 telecamere collegate ad un impianto di videosorveglianza che inquadrava il perimetro esterno dell’edificio.

Due napoletani di 24 e 38 anni con precedenti di polizia sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

