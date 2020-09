Napoli: Arresti per droga

Condividi

Via Galileo Ferraris: autista di autobus arrestato con la droga.

Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in piazza Carlo III un giovane che, dopo aver consegnato una borsa al conducente di un autobus di linea in sosta, si è allontanato velocemente.

I poliziotti, insospettiti, hanno seguito il pullman fino ad un’area di sosta in via Galileo Ferraris dove hanno bloccato il veicolo trovando il conducente in possesso della somma di 50 euro mentre nella borsa hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 97 grammi, 3 stecche della stessa sostanza del peso complessivo di circa 11 grammi, un taglierino della lunghezza di circa 25 cm, una pietra di marmo e diverso materiale per il confezionamento della sostanza.

L’uomo, un 50enne beneventano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Scampia: un uomo arrestato per droga.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Arcangelo Ghisleri, presso i porticati degli edifici del lotto T/A, un uomo che consegnava qualcosa ad alcune persone in cambio di denaro.

I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso della somma di 68 euro, di 22 involucri contenenti complessivamente circa 20 grammi di marijuana e di 4 stecche di hashish del peso di 5 grammi.

Un napoletano di 48 anni con precedenti di polizia è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pianura: un uomo arrestato per droga

Ieri sera gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Girolamo Cardano due persone a bordo di un’auto ed hanno trovato il passeggero in possesso di due involucri contenenti complessivamente circa 210 grammi di cocaina e della somma di 130 euro.

Un napoletano di 22 anni con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.

