Napoli: arrestato uno spacciatore. Sequestrata una pistola e droga

Condividi

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Pianura , durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato presso uno stabile di via Josè Maria Escrivà un uomo che prelevava una busta dietro un pilastro.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato rinvenendo nella busta 15 stecche e 5 pezzetti di hashish per 28 grammi circa, 8 involucri con 2,3 grammi circa di cocaina e 10 bustine con 12,2 grammi circa di marijuana; inoltre, dietro il pilastro dell’edificio, hanno trovato 3 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Il giovane, un 22enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti.

Infine, nella stessa strada gli operatori hanno scoperto, in due cassette di ferro a protezione dei contatori dell’energia elettrica, 24 bustine con 92 grammi circa di marijuana e 2 panetti di hashish per circa 191 grammi, mentre, in un contenitore nei pressi di un’aiuola, hanno trovato una pistola cal. 22 con matricola abrasa con 8 cartucce ed una microcamera che sono state sequestrate.

Fonte: Questura di Napoli