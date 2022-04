Napoli: arrestati due rapinatori

Condividi

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Enrico De Nicola sono stati avvicinati da un giovane il quale ha raccontato che, poco prima, era stato rapinato del suo marsupio da due persone armate di bottiglia e allontanatesi a piedi in direzione di Porta Capuana.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno individuato e bloccato i due rapinatori in piazza San Francesco di Paola all’altezza di Porta Capuana.

Un ucraino e un nigeriano, entrambi 26enni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rapina aggravata; inoltre, il nigeriano è stato altresì denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità poiché inottemperante al divieto di dimora nel Comune di Napoli cui è sottoposto.

Fonte: Questura di Napoli