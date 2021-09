Napoli: arrestati due presunti rapinatori seriali

Condividi

Lunedì pomeriggio i Falchi della SquadraMobile , gli agenti dei Commissariati San Paolo , Vomero, Posillipo e un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Campania durante un servizio antirapina hanno intercettato in via Epomeo un motoveicolo con due persone a bordo che, alla vista dei #poliziotti , hanno abbandonato il mezzo e si sono date alla fuga a piedi.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccato il conducente dopo una colluttazione mentre il passeggero, rifugiatosi nella Stazione Circumflegrea “Soccavo”, è stato fermato sui binari; inoltre, gli operatori hanno accertato che il motociclo, rubato lo scorso 13 agosto, era stato utilizzato per commettere alcune rapine.

Infine, gli agenti hanno rinvenuto, presso le abitazioni dei due uomini, diversi capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere, armati di pistola, una serie di rapine di motocicli avvenute tra il 29 agosto e l’11 settembre scorsi.

I due, napoletani di 42 e 38 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per violenza, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e sottoposti a fermo di P.G. per ricettazione e rapina aggravata che ieri mattina è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto per gli indagati la custodia cautelare in carcere.

loading...