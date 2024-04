Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha presieduto oggi presso il Palazzo di Governo, una riunione per esaminare le problematiche connesse alla logistica dell’area taxi presso la stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti dei tassisti che hanno lamentato le difficoltà connesse all’attuale incolonnamento dei taxi nell’area antistante la stazione e la necessità di introdurre una modifica a tale assetto che penalizza la disciplina dell’accosto dei taxi, agli arrivi dei passeggeri

All’esito del confronto è stata concordata la riorganizzazione, in via sperimentale, della zona riservata che prevede, tra l’altro, il doppio incolonnamento delle auto in partenza, al fine di evitare lunghe attese da parte dell’utenza e l’intromissione di abusivi.

È stato, inoltre, disposto l’incremento dei servizi di vigilanza e controllo sul posto, al fine della prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

All’incontro hanno partecipato l’assessore alla Legalità e Polizia locale del Comune di Napoli, i rappresentanti delle Forze dell’ordine e dei sindacati di categoria.