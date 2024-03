1 minuto di lettura

NAPOLI. Magistrati, docenti e politici a confronto sul tema della separazione delle carriere. Un’intera giornata di studio organizzata a Napoli dal Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II dal tema “La separazione delle carriere: superamento di un dogma o attacco alla separazione dei poteri?”. L’appuntamento è per domani mattina, alle 9.30, nell’aula Pessina. Dopo i saluti del Rettore Matteo Lorito, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del presidente dell’Ordine degli Avvocati Immacolata Troianiello, introdurrà i lavori il professore Francesco Forzati. Poi interverranno Nazario Pagano (Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni), Edoardo Cilenti (Consigliere del CSM), Debora Serracchiani (Membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati), Egle Pilla (Consigliere di Cassazione), la professoressa Teresa Bene dell’Università Federico II e il professore Enrico Mezzetti dell’Università Roma 3. Concluderanno i lavori il professore Sergio Moccia dell’Università Federico II e il professore Sandro Staiano, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. Alle 15, invece, è prevista la presentazione del libro “Meglio separate – Un’inedita prospettiva sulla separazione delle carriere in magistratura” scritto dal magistrato Gaetano Bono, sostituto procuratore generale presso la Procura Generale di Caltanissetta ed edito dalla casa editrice “Le Lettere”. Il magistrato siciliano, attualmente il più giovane sostituto procuratore generale in servizio, nel libro affronta senza pregiudizi la questione della separazione delle carriere, mostrando i punti di forza e le criticità delle contrapposte tesi che, da almeno trent’anni, si fronteggiano, e che pongono la magistratura da sempre in posizione di unanime contrasto, quantomeno nel pubblico dibattito. Con l’autore interverranno Giuseppe Sassone (Sostituto Procuratore Generale presso la Cassazione), Tullio Morello (Consigliere CSM), il parlamentare Enrico Costa (Presidente della Giunta per le Autorizzazioni della Camera dei Deputati), l’avvocato Marco Campora (Presidente della Camera Penale di Napoli), la professoressa Clelia lasevoli dell’Università Federico II, il professore Stefano Preziosi dell’Università Roma Tor Vergata e il professore Carlo Longobardo della Federico II. Concluderà l’autore del libro. L’incontro sarà moderato dal giornalista Vincenzo Rubano.

