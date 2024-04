0 minuto di lettura

Con una nota diffusa alla stampa il giornalista Luigi Mercogliano, presidente del Comitato Il Mondo al Contrario per la Campania, annuncia la presenza a Napoli del Generale Roberto VANNACCI che interverrà il 2 maggio prossimo al Circolo nautico RARI NANTES, alle ore 17:00, per la presentazione dell’omonimo libro da mesi in testa alle classifiche dei più venduti in Italia. L’incontro sarà moderato dal giornalista Sergio Angrisano. Dopo l’intervento introduttivo del Presidente del Comitato regionale Mercogliano, si confronteranno sul tema il dott Giovanni Papa, già consigliere comunale di Napoli e Segretario del Centro di Iniziativa meridionale e l’avvocato Massimo Scalfati, scrittore e Presidente dell’Istituto italiano per le Scienze sociali. Quindi sarà la volta dell’attesissimo intervento conclusivo di Roberto Vannacci. Il Comitato Il Mondo al Contrario lavora da mesi alla venuta del Generale Vannacci nella terza città d’Italia, capitale del Mezzogiorno. L’organizzazione è radicata in tutto il territorio campano e si propone come presidio valoriale e come alternativa culturale alla deriva del politicamente corretto e alla imposizione del pensiero unico.

