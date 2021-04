Napoli: aggredisce e tenta di rapinare una donna. Arrestato

Condividi

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via San Cosmo Fuori Porta Nolana per la segnalazione di un’aggressione ai danni di una donna.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una donna accasciata a terra ed hanno visto un uomo che, impugnando un coltello, si stava allontanando e che, con il supporto di una pattuglia del Commissariato Vasto-Arenaccia, è stato raggiunto, bloccato e disarmato di un coltello della lunghezza di circa 21 cm con cui aveva tentato di rapinare la vittima.

Un 25enne algerino irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato per tentata rapina, lesioni personali, porto di armi od oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; inoltre, è stato sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

loading...