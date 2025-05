Napoli, a 9 anni guida mini-moto nella zona pedonale: denunciati i genitori

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Ad appena 9 anni, sfreccia in pieno centro in sella a una mini moto con una cilindrata da 100 in zona pedonale a Napoli: i Carabinieri denunciano i genitori. È accaduto nell'area pedonale di Largo Berlinguer, quartiere storico San Giuseppe. Il bambino era in sella ad una mini cross a benzina, tra manovre pericolose, zig zag e alta velocità. Tra la folla erano presenti anche 2 carabinieri della compagnia Napoli Centro liberi dal servizio che hanno tentato di fermare il baby centauro. Il bambino, che non ne voleva sapere, ha gettato la mini moto ed è fuggito. L’avventura è durata pochi metri, i carabinieri hanno preso il bambino e lo hanno accompagnato in caserma, dove poco dopo sono arrivati i genitori. Papà e mamma, entrambi del posto, sono stati denunciati per abbandono di minore. Il mezzo – una mini moto con motore a scoppio, tutt'altro che un giocattolo – è risultato essere 100 di cilindrata, paragonabile ad un qualunque scooter che può raggiungere gli 80 chilometri orari ed è stato sequestrato per la confisca. Inoltre, il mezzo è stato sequestrato perché da pista, non immatricolato e privo di targa quindi non può circolare su strada. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.