Napoli, 47enne Ciro Naturale ferito da tre colpi arma fuoco

Ciro Naturale di 47 anni è stato ferito con colpi di arma da fuoco a Napoli. Il fatto è avvenuto in via Miranda. L’uomo è stato raggiunto da tre colpi che lo hanno ferito all’addome, alla clavicola e allo zigomo. Portato all’ospedale Villa Betania, è ricoverato in gravissime condizioni. Indagano i poliziotti della Squadra mobile di Napoli e del Commissariato Ponticelli, impegnati nella ricostruzione dell’accaduto.

Nel luglio del 2022 ignoti fecero esplodere con un ordigno l’auto della moglie do Ciro Naturale. Il veicolo andò completamente distrutto.

Il clan De Micco è storicamente rivale del clan De Luca Bossa, quest’ultimo fortemente ridimensionato nel corso degli ultimi anni dall’azione delle forze dell’ordine e della magistratura