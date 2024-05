0 minuto di lettura

(Adnkronos) – È accusato di tentato omicidio il 17enne che, nella serata di ieri al culmine di una lite per futili motivi, avrebbe accoltellato due 15enni sull'arenile di Bagnoli, nella periferia ovest di Napoli. Tutto è accaduto durante i servizi predisposti all’interno di un locale, in occasione di una manifestazione musicale. Gli agenti del Commissariato di polizia di Bagnoli hanno notato alcuni ragazzi in lite e sono immediatamente intervenuti accertando che, due di questi, erano stati colpiti con alcuni fendenti all’addome a seguito di una lite scaturita da futili motivi e successivamente trasportati da personale sanitario, in codice rosso, presso l’Ospedale San Paolo. L’attività di indagine da parte dei poliziotti ha consentito di individuare, sul posto, il presunto autore del ferimento, che presentava ferite da taglio alle mani. Sul luogo dei fatti, nei pressi di una staccionata poco distante, gli investigatori hanno trovato e sequestrato il coltello utilizzato durante la lite. Dunque, il 17enne napoletano è stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio dei due 15enni. —[email protected] (Web Info)

