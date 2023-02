Nadia Dolce pubblica a sorpresa il nuovo singolo ‘Forever’ il giorno di San Valentino

Condividi

Forever è il nuovo singolo della cantautrice italo-canadese Nadia Dolce, pubblicato a sorpresa nel giorno di San Valentino per l’etichetta Bit & Sound Music.

È una delicata e romantica ballata che racconta una storia d’amore importante, che durerà per sempre. “A volte c’è una persona nella coppia che ama di più, ama così forte e vuole dare la sicurezza all’altra persona che ha dubbi di credere nel vero amore, di curarlo e di non prenderlo per scontato … un amore infinito. Auguro a tutti gli innamorati di poter sentire la magia di un amore sincero e di godere il momento presente, di vivere bellissimi ricordi e emozioni”, ha scritto online la cantante.