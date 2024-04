0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Rafa Nadal, attraverso un amaro messaggio su Instagram annuncia il forfait all'Atp Masters 1000 di Montecarlo, al via domenica sulla terra rossa del Principato. "Ciao a tutti! Questi – scrive il 37enne spagnolo – sono tempi difficili per me dal punto di vista sportivo. Purtroppo vi comunico che non giocherò a Monte Carlo. Il mio corpo semplicemente non me lo permette. E anche se continuo a lavorare e a dare il massimo ogni giorno con la speranza di poter competere in tornei che sono stati molto importanti per me, la realtà è che oggi non posso. Non potete immaginare quanto sia difficile per me non avere l'opportunità di partecipare ancora una volta a questi eventi", le parole di Nadal. Lo spagnolo ormai è fermo da oltre un anno e i tentativi di rientrare nel circuito sono sempre naufragati. "Non mi resta che accettare la situazione e cercare di guardare al futuro immediato mantenendo la speranza e la voglia di darmi l'opportunità che le cose migliorino. Un grande abbraccio a tutti e grazie per l'affetto e il supporto sempre!", conclude il campione spagnolo. —[email protected] (Web Info)

