N𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐆𝐫𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐍𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐍𝐚𝐩𝐨𝐥𝐢

Alle ore 14:09: del 13 Settembre 2023, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha preso una decisione storica, con 19 voti ha nominato il Dott. Nicola Gratteri Procuratore della Repubblica di Napoli.

Uomo determinato, pronto a svolgere il suo lavoro nella lotta alla camorra.

Ecco i pareri degli “esperti” del settore giustizia.

“E non vi permettete di paragonare Gratteri a Cordova! Di quest’ultimo fui braccio destro, all’ombra del gigantesco Mino Palmeri, fino al 2000. L’ultimo vero, grande Procuratore di Napoli. Odiava la corporazione, ne odiava lo strapotere. I magistrati dessinistra li chiamava “compagnucci “. Non faceva proclami. Non era mediatico. Non parlava mai in libertร dell’universo mondo. Non lanciava messaggi subliminali. Le nostre indagini, sotto il controllo suo e di Palmeri, non furono mai falcidiate dal Riesame. Mi permise di concepire e varare metodi investigativi nuovi e coraggiosi. Mi dette via libera ai provvedimenti di fermo da parte del Pm. E i risultati fioccavano! Nessuno lo paragoni all’uomo venuto da Catanzaro.”

Luigi Bobbio, magistrato e giร senatore della Repubblica

“Auguri al dr. Nicola Gratteri nuovo Procuratore Capo di Napoli.

Finalmente un magistrato che saprร riportare sicurezza e legalitร nella nostra cittร .”

Catello Maresca, magistrato

“La nomina di Nicola Gratteri a procuratore capo di Napoli รจ finalmente una bella notizia. Una delle vergogne mai chiarite di Napolitano รจ chi gli impose di depennare il nome di Gratteri dalla casella di ministro della Giustizia del governo Renzi. E Renzi ancora oggi tace sul nome e cognome che operรฒ quel killeraggio politico. Gratteri metterร paura alla camorra. Gli vanno dati gli strumenti per operare e dovrร essere molto protetto.”

Mario Adinolfi, giornalista e scrittore, giร parlamentare della Repubblica