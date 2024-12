MYSTËRE Luxury Dinner Show il format che unisce arte e cucina arriva a Napoli

Napoli si prepara a vivere un evento senza precedenti. Giovedì 5 dicembre 2024, ore 21.00, nella raffinata cornice del Joia, debutta MYSTËRE, Luxury Dinner Show, un format innovativo che unisce l’eccellenza dell’arte performativa con l’alta cucina. Realizzato in partnership tra Noir Entertainment e Joia, MYSTËRE, porta per la prima volta in Italia l’atmosfera glamour e cosmopolita dei più celebri dinner show internazionali, offrendo agli ospiti un’esperienza di intrattenimento di livello mondiale, guidata da Enrico Sarnelli che ne cura la direzione artistica.

Un cast di artisti straordinari, selezionati tra i migliori talenti di realtà iconiche come Lío, Theatre Dubai e Billionaire. Cantanti e ballerini di fama internazionale trasformeranno il momento culinario in uno spettacolo che promette di lasciare il pubblico esterefatto. Tra i protagonisti spicca la voce cristallina di Mirela Cabero, interprete di Ariel nella versione spagnola del film Disney La Sirenetta e voce di Elphaba nel film Disney Wicked. Ad affiancarla, Linda Ridrigo, finalista di The Voice Spain e voce de Lío Mykonos, e Carlos Ángel Valdés Carbonell, che ha calcato i palcoscenici del Lío Ibiza e del musical The Lion King. Il pubblico potrà ammirare le performance di artisti come Giulia Pelagatti, celebre Velina di Striscia la Notizia, e Ginevra Festa, icona delle performance televisive Mediaset e ballerina del Lío Ibiza. Accanto a loro, danzatrici come Maria Incera e Mar Canadell, insieme ai talenti maschili Brodie Chesher (protagonista agli MTV EMA 2024 con le Le Sserafim) e Tomi Mikael Lappi, performer del Lío Mykonos.