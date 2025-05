Myrta Merlino lascia Canale 5, verso Rete 4?

0 minuto di lettura

Addio a Canale 5 per Myrta Merlino che – a quanto si apprende – lascia, dopo due anni, 'Pomeriggio 5'. Secondo indiscrezioni, la giornalista, conduttrice e autrice televisiva potrebbe traslocare verso Rete 4, per un suo programma in prima serata, al via da settembre. La giornalista nel 2023 aveva lasciato La7 dopo 14 anni per sostituire Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. Ora sembra che potrebbe non ripetere l'esperienza della fascia pomeridiana, ma tornare a un programma d'informazione in prima serata. A La7 Merlino era stata autrice e conduttrice prima del programma di approfondimento economico 'Effetto Domino' e poi de 'L'aria che tira' e dei suoi spin-off, 'L'aria che tira stasera' e 'L'aria di domenica'. L'ultima puntata di 'Pomeriggio 5' sarà il 6 giugno, poi dalla settimana successiva inizierà l'edizione estiva del programma. —[email protected] (Web Info)

