Myriam Somma: Quando l’amore è “inutile”

Narcisisti e storie tossiche nel nuovo singolo dell’artista

Esce il 3 febbraio “Inutile”, il nuovo singolo di Myriam Somma che racconta il lato oscuro dell’amore: storie di falsità, menzogne, tradimenti in cui uno dei due è ignara vittima dell’altro.

Un brano intenso, così come le sonorità scelte per la produzione da Ciro Scognamiglio (volto noto del talent The Coach in onda su 7 Gold), compositore del brano e autore del testo insieme alla stessa Myriam.

“Questo brano è un regalo principalmente a me stessa” – spiega l’artista – “ma spero che possa aiutare altre persone che vivono magari un momento buio a superarlo e a trovare la forza di reagire.” Non si nasconde Myriam e confessa di aver sofferto molto in passato a causa di storie d’amore sbagliate. E continua: “L’amore ha una forza devastante, nel bene e nel male. Gli amori belli ti danno forza, ti fanno fiorire, ti lasciano bei ricordi anche quando finiscono. Ma gli amori tossici ti possono devastare.”

Da qualche anno Myriam Somma ha affiancato alla sua carriera di attrice e cantante nel Musical un percorso da artista “pop”, pubblicando sempre brani intensi, raffinati ed eleganti che affrontano tematiche tutt’altro che scontate. Una artista, e una donna, capace

di guardarsi dentro con sincerità e di parlare anche dei suoi aspetti più fragili.Perché nascondere le proprie debolezze?” – si chiede e ci chiede Myriam – Tutti le abbiamo, ma a volte non ci rendiamo conto che forse quella maggiore è tenersi tutto dentro e non lasciarsi aiutare. Quando capisci che tu stessa hai permesso alla persona sbagliata di prendere il sopravvento ti senti colpevole, anche se non lo sei, e non riesci a perdonarti.

Con questo brano io l’ho fatto, ho fatto pace col passato.”

“Inutile” è disponibile in digitale dal 3 febbraio 2023 su tutte le piattaforme.