Mutamenti / Teatro Civico 14 – It’s a match! 15 maggio ore 18 (replica ore 20) / 16 maggio ore 18

«It’s a match!» è lo spettacolo che va in scena il prossimo weekend al Teatro Civico 14 di Caserta (via Francesco Petrarca – Parco dei Pini c/o Spazio X). Appuntamenti sabato 15 alle 18 (replica alle 20) e domenica 16 maggio alle 18.

Lo spettacolo è stato scritto da Michele Brasilio e Marina Cioppa. Gli interpreti sono Roberto Solofria, Ilaria Delli Paoli e Antimo Navarra, che firma anche l’adattamento. Le musiche sono di Paky Di Maio, gli elementi scenici di Antonio Buonocore. La produzione è di Mutamenti/Teatro Civico.

“It’s a match!” è la storia di Ivana, Andrea e Luigi, che si conoscono su Tinder e si accordano per incontrarsi per una notte di passione, in un gioco di ruolo che li vede mascherati. In una atmosfera molto movimentata e piena di colpi di scena, si scopriranno le relazioni e le intenzioni dei personaggi, con un finale a sorpresa.

La pièce è andata in scena solo per due repliche nel febbraio 2020 in occasione di “Do not disturb – Il teatro si fa in albergo”, il format, ideato da Mario Gelardi e da Claudio Finelli, che da diversi anni il Teatro Civico 14 porta nelle stanze del Royal Caserta. Per quest’anno a causa dell’emergenza Covid19 e delle restrizioni sanitarie imposte, la compagnia ha deciso di riproporre lo spettacolo in teatro, riallestendolo e riadattandolo per l’occasione.

Info – Prenotazione obbligatoria al numero 0823.441399 – [email protected]

I posti sono limitati e garantiscono il distanziamento tra gli spettatori. Ogni evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid.

È obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante tutta la permanenza all’interno del teatro. Protocollo anti sars-cov2 e nuove regole di accesso al teatro per il pubblico > fb.watch/5h2UB_Vcnc/

Biglietti: intero 12,00 euro – ridotto 10,00 euro

