Mussolini ‘a reti unificate’ in tv, ma è lo spot della serie Sky – Video

(Adnkronos) – "Il fascismo è una creatura bellissima. Fatta di sogni, di ideali, di coraggio e di cambiamento che conquisterà migliori di cuori. Seguitemi, anche voi diventerete fascisti". Il discorso alla Nazione del Benito Mussolini di Luca Marinelli, scelto come spot per il lancio dell’attesissima 'M – Il Figlio del Secolo' – la serie Sky Original tratta dal romanzo di Scurati sulla nascita del fascismo – è stato trasmesso stasera praticamente a reti unificate dalle maggiori emittenti italiane, alla vigilia dell'arrivo dei primi due episodi su Sky e Now, domani in prima serata. Nell'access prime time è comparso 'a pioggia' – su Rai 1, Rai 3, Canale 5, La7 e molti altri – lo spot della serie Sky con Marinelli impegnato nel discorso di nascita del fascismo."Noi che abbiamo spinto a calci il Paese in guerra e lo abbiam condotto alla vittoria, noi che abbiamo versato il sangue per la Patria – declama il Duce di Marinelli – noi oggi fondiamo i fasci di combattimento, per il futuro, l’avanguardia, la rivoluzione: oggi nasce il fascismo". Una campagna pubblicitaria senza precedenti per la fiction di Sky, che ha coinvolto in altri orari praticamente tutti gli altri canali televisivi e i principali canali radiofonici e che arriva a pochi giorni dalla campagna di affissioni sui muri delle stazioni ferroviarie di Roma e Milano. "Io sono Magnetico, Maestoso, Moderno e Meraviglioso (come si definisce il Duce, ndr)", si legge sui manifesti. —[email protected] (Web Info)

