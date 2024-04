1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

X ripristina la spunta blu gratis per gli utenti più popolari e provoca non pochi 'mal di pancia' sul social tra polemiche e tentativi di eclissare il 'bollino blu' del web. Un anno dopo la controversa decisione di Elon Musk di rimuovere la verifica dagli account dell'allora Twitter, il social ha disposto a partire da ieri il ripristino delle verifiche blu a costo zero per gli utenti più influenti, che tuttavia in molti casi non hanno accolto con entusiasmo l'inziativa. Una decisione che, scrive il Washingon Post, appare come un tentativo di attirare o mantenere gli account più popolari in una fase di crescente concorrenza, da Threads di Meta in primis, ma che potrebbe anche rappresentare uno sforzo per ridare lustro a un'icona che un tempo era riservata agli account di persone famose e che ora può essere acquistata da chiunque. Ma diversi utenti assegnatari del 'bollino' blu non hanno gradito. "Che cos'è questo contrassegno blu casuale che non ho chiesto o pagato?", ha scritto la conduttrice di MSNBC Katie Phang. "Per essere chiari, anche se Elon mi ha imposto il marchio della bestia senza consenso o permesso, continuerò a prendere in giro le persone che hanno pagato per la spunta blu" twitta l'avvocato e commentatore politico Elie Mystal. Alcuni utenti hanno addirittura suggerito come eclissare le spunte, tra questi c'era Timnit Gebru, un etico dell'intelligenza artificiale e fondatore e direttore esecutivo dell'istituto no-profit Distributed AI research institute. —[email protected] (Web Info)

