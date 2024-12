Musk ancora all’attacco: “Steinmeier tiranno antidemocratico”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Elon Musk cavalca ancora la polemica con i vertici politici della Germania e inasprisce i toni dei suoi attacchi: nei due ultimi interventi, la notte scorsa, sul suo social X Musk ha definito il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier un tiranno, precisando, "antidemocratico". Quindi, a distanza di un'ora circa, commentando due grafici, uno dei quali dovrebbe rappresentare la crescita di consenso negli anni per l'Afd, contrariamente a quanto accaduto per gli altri partiti, e l'altro testimoniare la crescente insoddisfazione degli elettori di Afd rispetto alla democrazia, basati entrambi su dati relativi al primo quadrimestre del 2024, Musk ha scritto: "L'Afd avrà una vittoria monumentale". Il primo dei due tweet dell'imprenditore super consigliere di Donald Trump – spiega la Bild – è un commento ad un contributo dell'influencer Naomi Seibt, già citata in occasione di un precedente endorsement di Afd da parte di Musk. Seibt si è fatta un nome sui social media come negazionista climatica, ricorda il tabloid, ed è stata talvolta etichettata come 'anti-Greta'. Condivide regolarmente post su X che invitano a votare per l'Afd. Il cancelliere Olaf Scholz critica Elon Musk nel suo discorso di Capodanno, senza nominarlo apertamente ma riferendosi indiscutibilmente a lui. "Siete voi, i cittadini, a decidere come andranno avanti le cose in Germania. Non dipende dai proprietari dei social media". E il vice-cancelliere Robert Habeck, in un suo intervento per il Capodanno, è andato all'attacco: "Musk rafforza coloro che indeboliscono l'Europa. Un'Europa debole è nell'interesse di coloro per i quali la regolamentazione è una limitazione inappropriata del loro potere". —internazionale/[email protected] (Web Info)

