Musk alla Casa Bianca? Trump: “Troppo impegnato per entrare nella mia Amministrazione”

(Adnkronos) – L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sostenuto che il ceo di Tesla, Elon Musk, sia probabilmente troppo impegnato per entrare nella sua Amministrazione nel caso vincesse le elezioni a novembre, ma ha suggerito che il proprietario di X potrebbe svolgere un ruolo magari di consulenza. "Vuole essere coinvolto. Ora sta gestendo grandi aziende e tutto il resto, quindi, non può davvero, non penso che sarebbe libero per il governo", ha detto Trump in un'intervista allo 'Shawn Ryan Show'. "Lo metterei nel governo, assolutamente, ma non so come potrebbe farlo con tutte le cose che ha in ballo – ha continuato – Ma potrebbe in un certo senso, come si dice, consultarsi con il Paese e dare delle ottime idee". —internazionale/[email protected] (Web Info)

