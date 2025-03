Musica, Volpini: “LE DIV4S, il quartetto crossover femminile tra i primi al mondo, nato come una sfida”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Nasce come una sfida: formare un gruppo crossover tutto al femminile, un'idea che vent’anni fa non esisteva. Io nasco come violinista, quindi musica classica, sempre con la passione della vocalità, e ho pensato di formare un gruppo sulla falsa riga di “Il Divo”, il quartetto di tenore americano. Ho indetto audizioni con i colleghi Carlo Bernini e Marcello Rota, e così sono nate Le DIV4S– Italian Sopranos. Dopo un lungo percorso di studio è iniziata la collaborazione con Andrea Bocelli, che è durata oltre sette anni. Oggi LE DIV4S – Italian Sopranos si posizionano come quartetto crossover tra i primi a livello mondiale.” Ha detto Francesca Volpini, produttore “LE DIV4S – Italian Sopranos”, in occasione del concerto “The 4 Seasons” del gruppo vocale che, a 300 anni dalla pubblicazione de Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, rende omaggio alla celebre opera con un'esperienza musicale che fonde lirica e innovazione, presso la Camera di Commercio di Roma, nella suggestiva Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, in Piazza di Pietra. “Come violinista, ho fatto mettere in voce per la prima volta, le stagioni di Vivaldi, un gioco d'azzardo. Il gruppo è in uscita con due nuovi progetti discografici: un’inedita interpretazione vocale de Le Quattro Stagioni di Vivaldi e un album con la Banda della Polizia di Stato dedicato al maestro Ennio Morricone. Abbiamo anche in cantiere un progetto con il maestro Alessandro Quarta, ma per ora non possiamo svelare dettagli. Nel frattempo, proseguono i concerti live in tutto il mondo” aggiunge Volpini. —[email protected] (Web Info)

