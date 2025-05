Musica “senza confini” nella Chiesa di San Giorgio a Salerno

3 minuto di lettura

Dal 3 maggio la quarta edizione della rassegna promossa dall’Associazione Scarlatti “Senza confini” è il tema della quarta edizione di “Grande Musica a San Giorgio” che propone, tra il 3 maggio ed il 22 giugno a Salerno, un nuovo ciclo di sette concerti. Le sorprendenti architetture barocche dell’antica Chiesa di San Giorgio, nella centralissima via Duomo, accoglieranno la programmazione musicale ideata e promossa dall’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis, e realizzata con il sostegno del MIC e della Regione Campania, in collaborazione con la Fondazione Alfano I e Salerno Sacra e con il patrocinio del Comune di Salerno. “Senza Confini – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti – è il titolo che sintetizza le linee guida del nuovo progetto musicale ideato per questo straordinario luogo. Una traccia che invita ad aprire cuore e mente alla musica, nella multiforme ricchezza di segni che ritroviamo nei diversi repertori proposti, spaziando tra musica antica, popolare e classico-romantica”.

Il programma si inaugura, sabato 3 maggio (ore 19.30) con il concerto intitolato “Il popolano ostinato”, curato dal flautista Alessandro de Carolis, esecutore insieme a Lorenza Maio (flauto), Giuseppe Copia (tiorba e chitarra), Antonino Anastasia (percussioni) di questo originale percorso nelle musiche del ‘600 italiano, con un particolare riferimento alla musica della Napoli del periodo vicereale.

Sabato 17 maggio (ore 19.30) in programma “Bracciali d’oro”, un concerto che realizza, attraverso gli interventi della musicologa Anita Pesce e le esecuzioni di Eduarda Iscaro (voce e fisarmonica) e Cristina Ventrone (voce ed organetto), un percorso nella musica e nella cultura popolare proponendo una selezione di brani del secolo passato che fanno riferimento alla produzione di interpreti straordinarie quali Rosa Balistreri, Maria Carta, Giovanna Daffini, Concetta Barra.

La rassegna affronta, nei successivi appuntamenti, il grande repertorio romantico con la musica di Gustav Mahler e Johannes Brahms nel concerto (il 24 maggio) del quartetto formato da Costantino Catena (pianoforte), Gabriele Pieranunzi (violino), Francesco Solombrino (viola), Danilo Squitieri (violoncello), e con un percorso musicale sul repertorio schubertiano per pianoforte a quattro mani (31 maggio) con il duo pianistico costituito da Antonello Cannavale e Maria Libera Cerchia. Lo storico repertorio di canzoni di Luisella Viviani e Ria Rosa sono argomento di “Canto d’attrice” (il 7 giugno), a cura dell’etnomusicologa Simona Frasca, con Antonella Monetti (voce e fisarmonica) e Michele Signore (violino e plettri). Ultimi due appuntamenti in rassegna il 14 giugno con il chitarrista Andrea Curiale e il 22 giugno con il trio d’ance formato da Fabio D’Onofrio (oboe), Francesco Filisdeo (clarinetto) e Giacomo Lapegna (fagotto).

Biglietto intero euro 10 (ridotto euro 5). Acquistabili dalle ore 18.30 presso la Chiesa di San Giorgio o in prevendita online su Azzurro Service. Info: [email protected] – www.associazionescarlatti.it

Grande Musica a San Giorgio

“Senza confini”

Quarta edizione 3 maggio/22 giugno 2025

Salerno, Chiesa di San Giorgio

Programma

3 maggio

Il popolano ostinato

Alessandro de Carolis, Lorenza Maio, flauti dolci

Giuseppe Copia, tiorba e chitarra; Antonino Anastasia, percussioni

17 maggio

Bracciali d’oro – Folk domestico e folk selvatico, voci e canti

Eduarda Iscaro, voce e fisarmonica; Cristina Vetrone, voce e organetto

Presentazione di Anita Pesce

24 maggio

Costantino Catena, pianoforte; Gabriele Pieranunzi, violino

Francesco Solombrino, viola; Danilo Squitieri, violoncello

Musiche di Gustav Mahler e Johannes Brahms

31 maggio

Franz Schubert: I capolavori per pianoforte a quattro mani

Maria Libera Cerchia, Antonello Cannavale, piano-duet

7 giugno

Canto d’attrice – Le canzoni di Luisella Viviani e Ria Rosa

Antonella Monetti, voce e fisarmonica; Michele Signore, violino e mandolino

Presentazione di Simona Frasca

14 giugno

Andrea Curiale, chitarra

Musiche di Mauro Giuliani, Teresa De Rogatis, Niccolò Paganini, Mario Barbieri, Mario Castelnuovo-Tedesco, Carlo Domeniconi, Filippo D’Allio.

22 giugno

Trio d’ance

Fabio D’Onofrio oboe; Francesco Filisdeo, clarinetto; Giacomo Lapegna, fagotto

Musiche di Beethoven, Francis Poulenc, Jacques Ibert, Matteo Marangio, Fabiana Mariniello, Paul Hindemith

Salerno, Chiesa di San Giorgio (Via Duomo)

Orario concerti: inizio 19.30

Biglietto intero euro 10 – ridotto euro 5

Prevendite: online su Azzurro Service; in loco dalle ore 18.30

Info: www.associazionescarlatti.it; email: [email protected]

