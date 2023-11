Musica: Rossella Ferrari e i Casanova vincono il primo Siae Music Awards con il brano Afrodite

Condividi

Milano , 27 novembre 2023

La canzone da ballo torna ai vertici delle classifiche, soddisfazione dell’OBIS, l’Unione Orchestre da Ballo Italiano e Spettacolo ROSSELLA FERRARI E I CASANOVA VINCONO CON IL BRANO “AFRODITE” IL PREMIO SIAE MUSIC AWARDS PER LA CANZONE PIU’ DIFFUSA NEI LOCALI DA BALLO CON MUSICA LIVE.

Premiati alla Milano Music Week dal Presidente della Siae Salvo Nastasi insieme a Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Maneskin, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri big nazionali.

“Afrodite”, la canzone interpretata da Rossella Ferrari e i Casanova, vince il premio Siae Music Awards, assegnato sabato sera scorso alla Milano Music Week, come brano piu’ diffuso nei locali da ballo in Italia con musica live. La canzone da ballo italiana e da spettacolo dal vivo torna cosi’ grazie a questo successo ai vertici delle charts italiane tornando a dare quel grande ruolo nella musica del nostro paese a un settore, quello delle orchestre da ballo e spettacolo, che occupa con 3 mila orchestre in Italia oltre 15 mila musicisti. Numeri straordinari che fanno veicolare sempre di piu’ la musica da ballo e che nel post pandemia la vedono crescere giorno dopo giorno incontrando il piacere degli italiani di ritrovarsi grazie al ballo. Infatti, il brano “Afrodite” e’ stato premiato dal Presidente della Siae Salvo Nastasi insieme a nomi di altissimo valore come Claudio Baglioni, presente tra i premiati, Vasco Rossi, Maneskin, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri big nazionali.

“Con profonda gratitudine e onore, desideriamo esprimere il nostro sincero apprezzamento per l’eccezionale e inaspettato riconoscimento recentemente conferitoci in occasione della prima edizione dei SIAE Music Awards tenutasi a Milano ” dichiarano Rossella Ferrari e i Casanova (in foto in allegato le premiazioni che vedono la presenza del Presidente della Siae Salvo Nastasi oltre che di editori e produttori oltre a Rossella Ferrari e ai fondatori dell’orchestra e dell’etichetta). “Questo premio non solo valorizza il nostro lavoro ma illumina l’intero panorama della musica da ballo, un settore fondamentale dell’industria musicale e un tesoro imprescindibile della nostra ricca tradizione culturale. Riteniamo sia di vitale importanza che questo genere abbia finalmente ottenuto il riconoscimento e la posizione di prestigio che merita nel panorama musicale italiano. Il nostro pensiero va immediatamente a tuƫti i nostri stimati colleghi e collaboratori, con la speranza che il nostro ambito musicale, spesso caratterizzato da sacrifici non adeguatamente valorizzati, possa ricevere l’attenzione e il rispetto che meritano” concludono soddisfatti mentre ricevono l’ambito riconoscimento nell’ambito della prestigiosa Milano Music Week.

Proprio su queste parole si associano i ringraziamenti dell’Obis. l’Unione Orchestre da Ballo Italiano e Spettacolo che con il suo Presidente Moreno Conficconi dichiara soddisfatto: “Il brano “Afrodite” è al vertice della classifica Siae dei brani più eseguiti nei locali da ballo in Italia. La Obis applaude gli interpreti, gli autori, gli editori e i produttori. Tutta la nostra gratitudine va all’orchestra Rossella Ferrari e i Casanova e a Cristian Madera, soci fondatori e consiglieri dell’Obis”. L’Unione Obis, Orchestre da Ballo Italiano e Spettacolo, infatti, ha tra i suoi scopi proprio la valorizzazione della musica da ballo. Un obiettivo centrato in pieno da Rossella Ferrari e i Casanova con questo prestigioso riconoscimento che illumina tutto il settore portandolo ai vertici dell’attenzione nazionale.

Il brano “Afrodite” nasce dall’idea di Fabio Cozzani, uno degli autori che tramite il Dj Romeo Leopardo sottopone il primo provino all’ascolto di Andrea Marangoni e di Ray Giardini con il titolo originale di “Dea Kali” I Casanova rimangono subito colpiti dalla melodia e dalla struttura molto particolare, un bpm a 104 molto incalzante, il basso in levare, tre cambi di tonalità e cominciano a “lavorarci sopra”. Per dare più colore e originalità al brano prettamente strumentale aggiungono una melodia corale che poi porterà alla nascita del nuovo titolo. Il ritmo di cumbia e il sapore topico del sirtaky greco danno vita ad un nuovo genere musicale di grande successo che ha contribuito ad un grande cambiamento nella musica da ballo: il Sirtakumbia. Il brano esce ufficialmente sul mercato nel maggio del 2014 lanciato dall’orchestra Rossella Ferrari e i Casanova che comincia a proporlo nelle balere e nelle piazze italiane riscuotendo subito un grande consenso popolare. Le edizioni Casanova Casanova insieme alla Two Music hanno prontamente poi distribuito il brano tramite la prima SirtaKumbia Compilation a cui ne sono seguite molte altre negli anni. Il ringraziamento di questo successo oltre che a tuƫti gli altri autori ed editori che fanno parte del progetto va esteso a tuƫti i musicisti, a tutte le formazioni orchestrali, ai gruppi, alle band, ai Dj, ai nostri fan e al grande pubblico del mondo del ballo per lo strepitoso supporto in tuƫti questi anni.

Rossella Ferrari e i Casanova sono un gruppo musicale nato agli inizi degli anni 2000 da una idea di Ray Giardini, Andrea Marangoni e Rossella Ferrari.

Volti ormai noti al grande pubblico, questi artisti hanno alle spalle esperienze artistiche importanti con varie partecipazioni televisive a carattere locale e nazionale. Repertorio vasto che spazia dal revival anni 60/70/80/90 al latino-americano, ai grandi successi della musica leggera italiana e straniera, dai balli di gruppo alla dance attuale, sempre con un occhio attento ai cambiamenti dei gusti musicali dell’eterogeneo pubblico che di situazione in situazione riesce ad ì accontentare pienamente. Tutte le canzoni sono arrangiate con sonorita’ moderne e personalizzate con l’inconfondibile stile corale e orchestrale di grande impatto sonoro. Grazie all’esperienza degli ottimi musicisti polistrumentisti, la formazione ottiene ottime prestazioni esecutive ed affronta tranquillamente e con successo, le piu’ svariate situazioni, dal locale da ballo, alla festa di piazza, al concerto di solo ascolto in piazze importanti oltre ai numerosi concerti su navi da crociera e villaggi turistici. Particolare la cura dell’imponente e versatile scenografia visiva, sempre all’avanguardia con l’ausilio delle tecnologie audio-luci di ultima generazione. L’inconfondibile e versatile timbro della voce di Rossella è diventata ormai da anni un icona nel mondo della musica da ballo e i suoi successi discografici sono eseguiti, gettonati e ballati su tutto il territorio nazionale.

Le edizioni Musicali Casanova Casanova, supporto fondamentale per la diffusione del brano vincitore del premio Siae, nascono nell’anno 2010 da un idea di Ray Giardini e Andrea Marangoni, titolari dell’orchestra Rossella Ferrari e i Casanova. Da molti anni presenti nel settore musicale hanno deciso insieme di creare un etichetta che si occupa della produzione editoriale e discografica di musica da ballo a 360 gradi, Videoclip, Cd Rom, Spartiti, Floppy Disc, Chiavette Usb. Numerose sono le collaborazioni con altre edizioni per curare e distribuire sul mercato nazionale cataloghi che spaziano dal Lounge al Latino, dal Rap al Rock, sempre attenti alle innovazioni e alle nuove tendenze musicali e sonore.

Il brano “Afrodite”, che festeggia i 10 anni dalla sua uscita, dopo essere apparso sul mercato per la prima volta nel 2014, ha cosi appena iniziato con questo premio una nuova corsa, dopo questo meritato riconoscimento, per proseguire ad essere cantato e ballato da piu’ generazioni fino a diventare un grande evergreen della musica italiana da ballo. Tra i prossimi appuntamenti dell’orchestra Rossella Ferrari e i Casanova da segnalare, tra gli altri, il 29 novembre a Desio, il 13 dicembre a Castelfranco Veneto, il 16 dicembre a Valdengo e il 29 dicembre a Fossalta di Portogruaro.