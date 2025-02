Musica elettronica, sicurezza stradale, cultura e beneficenza, nasce Factory46 ad Ariccia

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Facrory46 è un nuovo spazio che unisce musica elettronica, sicurezza stradale, cultura e beneficenza. Questo progetto innovativo mira a creare un punto di incontro per gli appassionati di musica elettronica, promuovendo al contempo importanti cause sociali e culturali. Il progetto è stato lanciato da Sergio Serafini, patron e ideatore di ’06 Group’, che si cimenta in una nova iniziativa che prevede una serie di eventi che spaziano dai concerti di musica elettronica, con l'attanzione massima alla sicurezza stradale, fino a eventi culturali e di beneficenza. Factory46 si propone di diventare un punto di riferimento per la comunità locale e per gli appassionati di musica elettronica in tutta Italia, in linea con le principali capitali europee. A partire da sabato 15 marzo, gli appassionati potranno vivere l’esperienza della new melodic techno, un genere in forte crescita in tutta Europa, in un ambiente sicuro e stimolante nella nuova location di Ariccia, che si inaugura con un evento che fonde passione per la musica, cultura e solidarietà. Situato a soli 10 minuti da Roma, in Via Quarto Negroni 46 (trav. Nettunense), Ariccia, Factory46 si estende su una superficie di 2000 mq disposta su due piani. La prima serata evento del 15 marzo vedrà ospiti speciali come Pablo Say (Spagna), Katoff (Uk), Debora Savasto (Dubai), Manuel Le Saux (Roma), la star Resident: Sygma (dj producer, black hole recordings). "Factory46 rappresenta un sogno che diventa realtà. Con questo progetto, vogliamo creare un luogo dove la musica elettronica, la cultura e la solidarietà si fondono in un’unica esperienza. Ogni evento sarà anche un’opportunità per sensibilizzare i giovani su temi importanti come la sicurezza stradale e la donazione di midollo osseo, grazie alla collaborazione con Admo", ha spiegato Sergio Serafini all'Adnkronos. "Vogliamo offrire un ambiente sicuro e stimolante, dove gli appassionati di musica possano godere delle migliori performance di Dj internazionali e scoprire nuovi talenti. Factory46 non è solo un club, ma un punto di riferimento culturale per la comunità locale e per tutta Italia. Siamo entusiasti di inaugurare questo spazio il 15 marzo e di vedere come crescerà nel tempo". Ogni sabato, il club ospiterà Dj internazionali che proporranno il meglio della new melodic techno, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Ma Factory46 non si limita alla musica: lo spazio diventa anche un punto di riferimento culturale, con presentazioni di libri e un’area dedicata agli scrittori emergenti, portando così la cultura al centro della nightlife. La sicurezza è uno dei valori chiave di questo progetto. Per garantire una serata senza preoccupazioni, è stato organizzato un servizio navetta che collegherà i Castelli Romani e Roma alla location, permettendo ai giovani di raggiungere il club senza l’uso dell’auto e tornando a casa in tutta sicurezza. Inoltre, Factory46 crede profondamente nella solidarietà. Ogni evento sosterrà una causa benefica, grazie alla collaborazione con Admo- Associazione Donatori Midollo Osseo. Lo slogan principale recita: “Solamente una persona su 100.000 è compatibile con chi, proprio in questo momento, è in attesa di un trapianto di midollo osseo. Quella persona potresti essere proprio tu!”. L’obiettivo è sensibilizzare i clubbers e la comunità intera sulla missione di Admo. La notte di Factory46 sarà anche arricchita da spettacolari performance dal vivo, giochi di luci futuristici, laser e altre sorprese che trasformeranno ogni serata in un’esperienza senza pari. Grazie al supporto di importanti gruppi nazionali e mass media, si propone come il primo grande centro pilota di una nuova era per il mondo della discoteca in Italia, dove musica, cultura e solidarietà si incontrano. —[email protected] (Web Info)

