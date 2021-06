Musica: BIRKIN TREE in concerto a Napoli – “SONG & MUSIC FROM IRELAND”

Condividi

A Napoli, venerdì 4 giugno (ore 19.30) nella Chiesa di Santa Caterina da Siena

Riprendono a Napoli i concerti per “D’istanza creativa”, la stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini che, venerdì 4 giugno (ore 19.30) nella Chiesa di Santa Caterina da Siena, accoglie il live dei Birkin Tree.

“Song & music from Ireland” il titolo del concerto proposto dalla storica band ligure (fondata a Savona nel 1982) che, nell’unanime giudizio dei media irlandesi, è “unquestionably the best Irish music group in Italy”, indiscutibilmente il miglior gruppo di musica irlandese in Italia, ma anche tra i migliori in Europa con oltre duemila concerti all’attivo, tenuti nei maggiori festival d’Europa, Russia, Stati Uniti ed Australia. Cinque album all’attivo, e collaborazioni con i Chieftains (innanzitutto) con cui si esibiscono anche nei live, ma anche con grandi interpreti e compositori irlandesi da Tommy Peoples a Seamus McGuire, Martin Hayes, Mick O’Brien, Ciarán Ó Maonaigh, Niamh Parsons, fino a Aoife Nì Briain, formidabile violinista che prende parte anche alla realizzazione del loro ultimo disco “Five Seasons”.

La serata a Napoli, che si inserisce nella programmazione estesa del progetto La Campania è Teatro, Danza e Musica”, promosso da ARTEC/ Sistema MED in collaborazione con SCABEC e Fondazione Campania dei Festival, ne consentirà l’ascolto delle diverse tracce che si aggiungono ad una significativa selezione di classici popolari come “Paddy’s Green Shamrock Shore” o “Molly Malone” (inno non ufficiale della città di Dublino).

“ Il concerto dei Birkin Tree – sottolinea Federica Castaldo, presidente della Fondazione Pietà de’ Turchini – è l’occasione per avvicinarsi agli affascinanti paesaggi sonori della musica irlandese. Un itinerario dove si potranno ascoltare sia antiche ballate sia godere del ritmo e dell’energia di componimenti originali creati, nel solco di una secolare tradizione musicale, da questo straordinario ensemble”.

In scena gli strumenti classici dell’Irish music (dalla “uilleann pipes” – evoluzione della cornamusa scozzese – al flauto traverso, al violino ed alla chitarra ritmica) sono affidati all’esecuzione del Birkin Tree che unisce maestri indiscussi del genere come Fabio Rinaudo (uilleann pipes, whistles), Michel Balatti (flauto traverso irlandese), Luca Rapazzini (violino), Claudio De Angeli (chitarra) ai quali si aggiunge la straordinaria voce della cantante Laura Torterolo.

Posto unico euro 7,00. Prenotazione obbligatoria per email a [email protected]

Info: tel. 081402395 www.turchini.it

#FondazionePietàdeTurchini #MusicaAntica

loading...