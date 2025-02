Musetti, tutto facile a Buenos Aires: Moutet battuto. Sorride anche Arnaldi

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Buona la prima per Lorenzo Musetti. All'esordio nell'Atp di Buenos Aires, il tennista azzurro ha battuto agli ottavi di finale il francese Corentin Moutet, numero 66 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2, 6-3. Musetti, reduce da un finale di stagione non brillantissimo, ha iniziato bene il nuovo anno, ritrovando la forma migliore e riuscendo a esprimere un buon livello di tennis. La partita con Moutet è stata senza storia. Il francese non è mai riuscito a reggere il ritmo imposto da Musetti, che ha variato molto il proprio gioco per non dare punti di riferimento all'avversario ed è riuscito a conquistare il primo parziale con un netto 6-2. Il copione non è cambiato nel secondo set, terminato 6-3. Ora ai quarti di finale l'azzurro sfiderà lo spagnolo Pedro Martinez. Sorride anche Matteo Arnaldi. Il tennista ligure, impegnato nell'Atp di Delray Beach, negli Stati Uniti, ha superato agli ottavi di finale il talentuoso Learner Tien, giovane statunitense che bene aveva figurato negli scorsi Australian Open. Arnaldi si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6 e al prossimo turno affronterà Brandon Nakashima. —[email protected] (Web Info)

