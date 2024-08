Musetti eliminato da US Open, sconfitto al terzo turno

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti eliminato al terzo turno degli US Open 2024. L'azzurro, testa di serie numero 18, è stato sconfitto dallo statunitense Brandon Nakashima, numero 50 del ranking, che si impone per 6-2, 3-6, 6-3, 7-6 (7-4) in 3h12'. Musetti non trova contromisure contro l'avversario che gioca un match di alto livello al servizio (17 ace e 1 solo doppio fallo) e sfrutta quasi la metà delle palle break create (5/11). Nakashima piazza più vincenti (49-40) e commette meno errori gratuiti (30-37), azzeccando i passaggi chiave nell'incontro. L'azzurro parte malissimo cedendo la battuta per 2 volte nel primo set ma riesce a tornare in carreggiata nella seconda frazione, ipotecata con un break (3-0) e condotta in porto per 6-3.

La svolta nel terzo set è rappresentata dall'ottavo game che Nakashima gioca in maniera impeccabile confezionando il break decisivo. Il quarto set rimane un rimpianto enorme per l'azzurro che scappa sul 4-0 con 2 break di vantaggio prima di spegnersi.

Musetti, avanti ancora 4-2, avrebbe 2 palle per allungare ulteriormente ma non le sfrutta. Nakashima ricuce il gap grazie alla collaborazione del toscano, che nell'ottavo game favorisce l'aggancio dell'avversario con 3 doppi falli, uno dopo l'altro. Si va al tie-break e Nakashima lo vince, conquistando il successo nel match.

Frances Tiafoe vince il derby statunitense con Ben Shelton in 5 set. La testa di serie numero 20 batte il numero 13 del tabellone per 4-6, 7-5, 6-7 (5-7), 6-4, 6-3 dopo una battaglia di 4h03'.

Tutto liscio per il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 6, che sconfigge il ceco Jiri Lehecka, numero 32 del seeding, per 6-3, 7-5, 6-4. Rublev se la vedrà negli ottavi con il bulgaro Grigo Dimitrov, numero 9 del tabellone, che impiega 100 minuti per superare Tabon Griekspoor per 6-3, 6-3, 6-1.

Avanti tutta anche lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 12, che regola l'argentino Francisco Comesana per 6-3, 6-4, 6-2 in 2 ore di gioco. Troverà il norvegese Casper Ruud: la testa di serie numero 8 soffre contro il cinese Juncheng Shang, 72esimo del ranking, e se la cava con una laboriosa rimonta al quinto set per 6-7 (1-7), 3-6, 6-0, 6-3, 6-1 dopo 3h44' —[email protected] (Web Info)

