Museo provinciale Campano di Capua, Zinzi (Lega): “Un emendamento per supportarne l’operatività”

“Da straordinario contenitore culturale e artistico a opportunità per il territorio. Il Museo provinciale Campano di Capua ha tutte le carte in regola per compiere finalmente un passo in avanti, ma è necessario un sostegno economico concreto. Ho presentato un emendamento alla Legge di Stabilità regionale 2021 che mira a mantenere l’operatività del sito garantendo un adeguato supporto al sistema educativo regionale. Un impegno che continua dalla precedente Legislatura. Quest’anno spero, nell’interesse dei cittadini, in una nuova sensibilità da parte del Consiglio regionale”. Così il consigliere regionale Lega Gianpiero Zinzi illustrando l’emendamento che prevede uno stanziamento aggiuntivo di 200mila euro.

