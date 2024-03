Condividi

Grande successo all’Hotel Royal Continental di Napoli per l’evento moda organizzato dalla Maison Mirage, con la presentazione delle nuove collezioni 2025 di abiti da sposa “Musa Bridal couture” e “Nadia Orlando couture“, rigorosamente Made in Italy e con la direzione del brand manager Ferdinando Di Martino.

Madrina della serata Valeria Marini: l’attrice e showgirl più amata dagli italiani ha dispensato tanti sorrisi e i suoi celebri “baci stellari” al folto pubblico presente, scattando tante foto con tutti gli invitati.

All’evento, presentato dalla conduttrice tv e attrice Diletta Acanfora, hanno partecipato circa 100 persone fra imprenditori, rivenditori e distributori dei due brand, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, che hanno avuto modo di vedere in anteprima gli oltre cento nuovi capi del campionario.

La Campania si conferma regina del wedding per numero di matrimoni e gli abiti da sposa si confermano sempre di più oggetto di tendenza e di moda: anche per questi motivi il team di stiliste di Musa Bridal couture e Nadia Orlando couture ha disegnato e realizzato nelle nuove collezioni più di cento diversi abiti in grado di soddisfare qualsiasi esigenza delle varie tipologie di sposa, dalla donna classica e determinata a quella romantica e sognatrice, sempre e comunque protagonista del giorno più bello della sua vita.

Parola chiave del disegno e della produzione dei brand di punta della Maison Mirage è “rigorosamente made in italy”: sin dalla nascita della società, infatti, tutte le collezioni Musa Bridal couture e Nadia Orlando couture sono state realizzate all’insegna dell’eccellenza e della tradizione sartoriale italiana, affidandosi alle migliori tessiture e sete nazionali, a pizzi ricamati e a materie prime di altissima qualità. Tutto il progetto di ogni singolo capo, realizzato dunque con il trionfo dell’artigianalità made in Italy e con il lavoro e la capacità di tanti talentuosi collaboratori, viene gestito dalla modellista prototipista: si parte dal bozzetto per poi passare al modello, che viene prima rifinito e poi ricamato fino ad arrivare all’abito-prodotto finito distribuito e venduto in tutta Italia e anche all’estero.

A sfilare con gli abiti da sposa di Musa Bridal couture e Nadia Orlando couture, le modelle della Luxury Model Agency di Mariangela Trasparente e Salvatore Gambardella. Intrattenimento musicale della serata a cura di Musix by Gli eventi di Ilaria. Media Partner dell’evento, presente con le proprie telecamere, è stato We can dance, il format tv nazionale ideato da Dino Piacenti che racconta da circa 30 anni gli eventi più glamour e interessanti su un circuito di 15 emittenti tv.