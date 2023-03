MUOVITI è il nuovo singolo di Ambra di Marte

Esce mercoledì 8 marzo 2023 su tutte le piattaforme digitali “Muoviti“, il nuovo singolo della cantautrice Ambra Di Marte. Un brano che, non a caso, esce il giorno della Festa della Donna, un brano dedicato a tutte le streghe là fuori, un brano per tutte e tutti coloro che credono nelle libere scelte, un brano che vuole parlare a tutti coloro che almeno una volta nella vita si sono sentiti e sentite mancate di rispetto, molestate, oppresse, bullizzate, derise, sminuite. “Muoviti” è un brano che parla ai corpi e alle libertà di tutti. Parla di uomini, donne e streghe. Le streghe sono tutte quelle anime che riflettono, osano e resistono, che scardinano gli equilibri del loro tempo, che provocano scosse inaspettate ma potentissime, che combattono per la propria libertà individuale. Se parlate quando vi viene detto di tacere, se provate orgoglio quando vi viene detto di vergognarvi, se continuate ad amare chi e cosa volete amare anche se gli altri non approvano, allora state praticando stregoneria. “Non mi volto più

Non me ne devo andare

Questo corpo lo svesto come mi pare

Le streghe si travestono di giorno

Se le brucerai farai luce sul mondo

Ma tu muoviti muoviti muoviti”

BIO: Ambra di Marte, cantautrice, trentenne, originaria della provincia di Brescia. Una vita dedicata allo studio della musica dello spettacolo, cerca di inserirsi nel panorama emergente italiano con il suo sound pop-rock e i suoi testi sinceri. Nei suoi brani ama raccontare le proprie esperienze di vita perché vive la musica come unica grande via per la verità. Muoviti è il suo quarto singolo in cui mette a nudo tutto quello in cui crede facendo convogliare il suo essere cantautrice e femminista.