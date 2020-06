Muore travolto da un’auto il fratello dell’eurodeputato Patriciello

Condividi

Isernia, 22 giu. – Le sue imprese e quelle del fratello di nome Stefano avevano realizzato strade e rotatorie nell’area industriale di Cassino. L’altro fratello è un punto di riferimento nella Sanità per tutto il Cassinate ed è l’uomo di Silvio Berlusconi in Molise.

A quanto si apprende l’incidente sarebbe avvenuto attorno alle 11,30 al km 29 della SS 158, all’altezza del viadotto ponte Sbieco, Isernia, dove sono in corso lavori di rifacimento dell’asfalto (fonte e foto primonumero.it).

Stefano, 55enne impegnato in lavori nei cantieri edili di famiglia, è stato letteralmente travolto e falciato da un’auto (una Fiat Punto) morendo sul colpo. Inutili i soccorsi mentre sono in corso di accertamento le cause dell’incidente che ha ucciso l’imprenditore proprio mentre stava lavorando in uno dei suoi cantieri. Il tutto è avvenuto lungo la Statale 158, in territorio di Colli a Volturno, in provincia di Isernia.

Stefano lascia la moglie Annamaria ed i figli Andrea, Mimosa e Chiara; i fratelli Aldo, Nicandro, Tonino, Aniello, Gaetanino, le sorelle Giuseppina, Maria, Filomena.

Ad Aldo Patriciello e alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte della direzione e della redazione de “ILMONITO.IT e SCISCIANOTIZIE.IT”.