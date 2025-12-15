Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
Sospeso per tutto il 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie per chi commette infrazioni stradali, come previsto nel decreto Milleproroghe. Con questo provvedimento il governo autorizza lo slittamento di dodici mesi della norma stabilita dal Codice della strada.
