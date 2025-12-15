15 Dicembre 2025

Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada

Sospeso per tutto il 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie per chi commette infrazioni stradali, come previsto nel decreto Milleproroghe. Con questo provvedimento il governo autorizza lo slittamento di dodici mesi della norma stabilita dal Codice della strada.

