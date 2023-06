Muay Thai, ‘The King of the Ring 8’: Verdicchio nuovo campione italiano

Condividi

Sudore, sacrifici e fatica sono stati ripagati. Clemente Verdicchio, 22enne della provincia di Napoli, fighter allenato dal Maestro Mario Vivenzio, ha vinto l’evento sportivo ‘The King of the Ring 8’, svoltosi sabato scorso a Saviano, nella Palestra “S.M.S. Antonio Ciccone”. A Verdicchio, il quale ha dimostrato la propria preparazione tecnica, è andata l’assegnazione del titolo nazionale WBC MuayThai nella categoria 69.800, battendo l’atleta veneto Nicola Valmarana, mostrando grinta, entusiasmo e potenza.

La WBC Muay Thai è la branca della gloriosa WBC della boxe, la più importante sigla del pugilato mondiale, che ha avuto tra i suoi campioni atleti come Muhammed Alì e Mike Tyson.

La sfida dei “professionisti” della Boxe Thailandese ha visto il trionfo di Verdicchio, nuovo campione italiano, al quinto round per ko tecnico.