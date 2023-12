MTFashioBrand Presenta la collezione invernale

Nella frenesia della stagione invernale, Miriam Tirinzoni Fashionbrand ha brillato più intensamente che mai, presentando la sua collezione invernale con uno spettacolo avvincente che ha incantato gli appassionati di stile di tutto il mondo, al Castello di Vigevano. Il palcoscenico si è trasformato in un paesaggio invernale incantato, con modelle sfoggiando capi straordinari che uniscono l'eleganza senza tempo alla funzionalità. I pezzi unici hanno catturato l’essenza dell’inverno in ogni capo, trasformando il freddo in un’opportunità per esprimere la propria personalità con stile. Il brand ha abbracciato audaci combinazioni di pelli naturali: di volpe e di visone, giocando con texture lussuose e colori ispirati alla stagione. Dai colbacchi avvolgenti alle gonne morbide, ogni pezzo sembrava essere stato progettato per catturare non solo l’attenzione, ma anche il cuore di chi ama vestirsi con gusto. Al Castello di Vigevano MTFashionBrand ha mostrato la versatilità della collezione, con capi che possono essere indossati con nonchalance durante le giornate casual in città o per un’elegante serata invernale. L’evento ha dimostrato una maestria straordinaria nell’equilibrare la praticità con l'estetica, offrendo una gamma di opzioni per soddisfare ogni tipologia di gusto. L’elemento sorpresa è stato introdotto con tocchi di originalità, con colbacchi in pelliccia di volpe e di visone, accompagnati con accattivanti accessori che trasformano anche il look più semplice in qualcosa di straordinario. In un mondo che talvolta sembra dominato dalla monotonia invernale, la capsule collection presentata ha rappresentato un raggio di luce, dimostrando che l’inverno può essere affrontato con stile, grazia e un tocco di audacia. La stagione invernale non sarà mai più la stessa grazie a questa straordinaria collezione che ha portato calore e glamour dal Castello di Vigevano.

Shop: https://shop.miriamtirinzoni.it

https://www.facebook.com/mtfashionbrandluxury/

https://www.instagram.com/miriamtirinzonifashionbrand

https://www.youtube.com/@miriamtirinzoni6227

https://www.youtube.com/watch?v=VM4fL_opa8U&t=5s

Foto di: Max Esposito

Per Info Abiti: Miriam Tirinzoni Fashion su WhatsApp: 346-7045482

Contatti: Tel: +39 0342 615355, E-mail: [email protected]