Mozzarella a km zero, il caseificio Antica Casella sbarca a Napoli con una degustazione gratuita dei propri prodotti sul lungomare di Mergellina

L’azienda casearia di Pontelatone si mette alla spalle il Covid-19 e conferma la consegna gratis a domicilio di mozzarella e formaggi per i propri clienti.

Una degustazione nell’incantevole scenario di Mergellina per salutare il lockdown e inaugurare all’insegna del gusto e dei sapori nostrani la fase di ripartenza dopo il lungo periodo di limitazioni e prescrizioni causate dal Coronavirus.

È l’iniziativa promossa dal Caseificio Antica Casella di Pontelatone che, nei giorni scorsi, ha voluto dare un segnale di ottimismo e di fiducia allestendo ed offrendo gratuitamente un assaggio della mozzarella e dei formaggi vaccini freschi e secchi di propria produzione sul lungomare partenopeo.

Tanti gli avventori che hanno avuto la possibilità di assaporare la freschezza e la genuinità dell’oro bianco che quotidianamente la famiglia Gambero, da sempre operante nell’area di Pontelatone, ai piedi del Monte Maggiore, dove insiste l’azienda con annesso punto vendita, ricava dalle centinaia di capi di bestiame bufalino e bovino e trasforma in gustose specialità casearie.

Mozzarella, formaggi ed altri prodotti a km zero sono stati al centro della degustazione che il caseificio Antica Casella ha potuto e voluto promuovere grazie alla loro qualità da sempre e da tutti riconosciuta come eccelsa, come dimostra anche il successo che stanno avendo i golosi cannoli farciti con ricotta di bufala in vari gusti e il nuovo yogurt di latte di bufala e latte vaccino di pezzata rossa, sia al naturale che al gusto di mela annurca.

Prodotti tipici di eccellenza, realizzati con latte di bufala e latte vaccino di pezzata rossa, che i clienti potranno continuare ad avere sulla propria tavola grazie alla consegna a domicilio che la famiglia Gambero ha deciso di garantire ancora in maniera gratuita anche dopo il lockdown, sempre su prenotazione così da andare incontro alle esigenze della vasta clientela.