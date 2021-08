“Movida” a Ischia: tre locali chiusi per 5 giorni

Condividi

Nei giorni scorsi gli a genti del Commissariato di Ischia, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania , hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree interessate dalla “movida” in località Riva Destra e Ischia porto .

I poliziotti hanno sanzionato in località Riva Destra e in corso Vittoria Colonna i titolari di tre esercizi commerciali per inottemperanza alle misure anti Covid19 poiché hanno omesso di far rispettare il distanziamento sociale alla clientela e di far indossare le mascherine; per i tre locali è stata altresì disposta la chiusura per 5 giorni.

