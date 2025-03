MotoGp Thailandia, doppietta dei fratelli Marquez: vince Marc, poi Alex. Bagnaia terzo

2 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Altra doppietta dei fratelli Marquez nel Gp della Thailandia di MotoGp. Dopo la Sprint Race i fratelli spagnoli hanno occupato le prime due posizioni anche nella gara lunga, con la Ducati ufficiale di Marc Marquez che fa doppietta davanti ad Alex Marquez, con la Ducati del Team Gresini, terza anche in gara l'altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, per il tris di ducatisti sul podio, a seguire Franco Morbidelli, poi l'Aprilia del rookie Ai Ogura, e Marco Bezzecchi, mentre sono usciti Acosta e Mir e si è ritirato Fernandez. Marc Marquez parte bene e guadagna subito la testa della gara ma a circa 19 giri al termine, un po' a sorpresa, Alex Marquez passa il fratello, che sembra aver deliberatamente rallentato per farsi passare e mettersi in scia del fratello, forse per un problema di pressione gomme. Dopo aver seguito a pochi decimi il fratello, a tre giri dal termine, Marc passa il fratello e scappa via verso la seconda vittoria consecutiva e la testa della classifica mondiale. Al settimo posto ha chiuso Zarco, seguito da Binder, Bastianini e Di Giannantonio a chiudere la top ten. Per Marc Marquez arriva così la 63esima vittoria in Top-class e 112esimo podio per la prima coppia di fratelli a mettere a segno una doppietta in MotoGp. Marc Marquez resta così in vetta alla classifica mondiale piloti davanti al fratello Alex e a Pecco Bagnaia. "Week-end perfetto? Sono estremamente felice, ancora più di ieri. E' un sogno cominciare il mio nuovo percorso con Ducati in questo modo in Thailandia dove ho vinto il mio ultimo campionato del Mondo, insieme a mio fratello. E' incredibile davvero", le parole di Marc Marquez dopo il successo. "A un certo punto ho pensato di poter vincere anche se vedevo che Marc per tutti i giri che si avvicinava tanto. Io cercavo di non sfruttare troppo il posteriore, ma quando spingi così tanto non riesci a risparmiare la gomma e quindi il secondo posto era l'obbiettivo massimo oggi. Tenere Pecco dietro non è stato facile, è un campione del mondo, un pilota velocissimo, per cui ho dato il 100% fino alla fine e sono estremamente felice di salire anche oggi sul podio", il commento di Alex Marquez dopo il secondo posto. "Io ho dato tutto, non sono riuscito ad avvicinarmi a sufficienza ad Alex per provarci e poi Marc ha giocato con noi per tutta la gara. La massima possibilità era chiudere al secondo posto, era la mia missione, ma sono arrivato solo terzo. Ho fatto del mio meglio ma ero più lento e perdevo troppo tempo in alcuni punti del circuito", ha detto Pecco Bagnaia dopo il terzo posto. Jose Antonio Rueda con la Ktm ha vinto intanto la prima gara della stagione della classe Moto3. Lo spagnolo si è imposto nel Gp della Thailandia, davanti al rookie iberico Alvaro Carpe (Ktm, +7"276), al secondo posto, e all'altro spagnolo Adrian Fernandez (Honda, +7"341), al terzo. Il migliore degli italiani è stato Stefano Nepa (Honda, 7"590), che ha chiuso al quarto posto, seguito dal poleman Matteo Bertelle (Ktm, 10"242) al quinto e Dennis Foggia (Ktm, +11"644) sesto. Sono ben 11 i piloti ritirati. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.