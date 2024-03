Condividi

(Adnkronos) – Jorge Martin pole nel Gp del Qatar, primo appuntamento della classe MotoGp nel Motomondiale 2024. Il pilota spagnolo della Pramac è il più veloce nelle qualifiche in 1'50''789, davanti alla Aprilia di Aleix Espargaro (+0''083) e alla Ducati di Enea Bastianini (+0''086). Quarto tempo per la Ktm del sudafricano Brad Binder (+0''124), seguito da Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati, a caccia del terzo titolo consecutivo, ottiene il quinto tempo (+0''139) davanti allo spagnolo Marc Marquez (+0''172), che chiude la seconda fila al debutto con la Ducati del team Gresini. "Abbiamo lavorato per essere al top in punti del circuito in cui altri piloti sembravano andare meglio. Alla fine ho fatto un gran tempo, il passo è buono ma la gara sarà dura, ci sono tanti piloti che possono puntare alla vittoria ed è difficile pensare ad una fuga", dice Martin. Al box Ducati, sorride soprattutto Bastianini: "Sono contento perché siamo andati forte durante ogni sessione nel weekend. Dobbiamo lavorare per ottimizzare il rendimento della gomma anteriore, ma il bilancio è molto positivo", dice.