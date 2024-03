0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Enea Bastianini conquista la pole position nel Gp del Portogallo, seconda prova stagionale del motomondiale. Sul circuito di Portimao il pilota della Ducati ufficiale conquista la seconda pole della carriera in MotoGp con il tempo di 1'37"706 precedendo gli spagnoli Maverick Vinales (137"788) con l'Aprilia e Jorge Martin (1'37"812) con la Ducati del team Pramac. Quarto tempo per il bi-campione del mondo in carica Francesco 'Pecco' Bagnaia (1'37"922) con l'altra moto ufficiale della scuderia di Borgo Panigale. "Di nuovo in pole dopo 581 giorni? Non pensavo fossero così tanti, comunque ero fiducioso, dopo quanto avevo fatto ieri. Ero convinto che a livello di time attack potevo fare bene e l’ho dimostrato". Queste le parole di Enea Bastianini, dopo aver centrato la pole del Gp del Portogallo. "La gara sprint sarà come sempre molto veloce – aggiunge il pilota Ducati -. Dovrò dare il 100% in tutti e 12 i giri e lo farò. La nuova moto mi ha dato fiducia sin da subito e io sto bene e quello è l’importante. Però siamo solo alla prima parte del lavoro, ora dovrò concretizzare". —[email protected] (Web Info)

