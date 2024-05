0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Jorge Martin conquista la pole position nella classe MotoGp sul tracciato di Le Mans. Il pilota spagnolo della Pramac, leader del Motomondiale, gira in 1'29''919 precedendo di 0''192 la Ducati di Pecco Bagnaia. Il campione del mondo partirà in seconda posizione dopo una sessione chiusa con una caduta: l'iridato ha dovuto anche munirsi di estintore visto il principio di incendio sulla sua moto. "Ho toccato la linea bianca e sono caduto, peccato. Abbiamo comunque un ottimo passo", dice Bagnaia, che si sofferma anche sul fuoriprogramma finale. "Mi sono arrabbiato, c'erano 6 commissari che guardavano la moto a terra ma non avevano un estintore… Sono dovuto andare a prenderlo di corsa…". A chiudere la prima fila, l'Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales. In seconda fila, in quarta e quinta posizione, le Ducati VR 46 di Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. —[email protected] (Web Info)

