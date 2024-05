1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Torna al successo Pecco Bagnaia proprio nel Gp Catalunya 2024 spezzando il tabù Barcellona, dove non aveva mai vinto, nella Sprint è caduto ieri mentre era in testa all'ultimo giro e l'anno scorso era stato protagonista di un terribile incidente. Il campione della Ducati precede al traguardo Jorge Martin, superato in curva 5 dove ieri era caduto nella Sprint Race, e Marc Marquez terzo con un recupero prodigioso. Quarto posto per Aleix Espargaro, vincitore ieri, seguito da Di Giannantonio e Raul Fernandez. Poi A. Marquez, Binder, Bastianini e Quartararo per chiudere la top ten. Il campione del mondo con la sua Ducati ha corso una gara esemplare, attenta in avvio e più spregiudicata nel finale con un grande recupero nella seconda parte e un sorpasso allo spagnolo Martin, che resta leader del Mondiale, alla curva 5, incurante di quanto fosse successo ieri nella Sprint, per firmare il terzo successo stagionale dopo Qatar e Jerez e il 21esimo in top-class. Sul podio, dietro Martin con la Ducati Pramac, è arrivato Marc Marquez con la Ducati Gresini, recuperando ben 11 posizioni rispetto alla partenza, precedendo l'Aprilia ufficiale di Aleix Espargaro. Scivolata per Pedro Acosta mentre era 2°, che alla fine riparte e chiude 14esimo, mentre si sono ritirati Miller, Augusto Fernandez e Morbidelli. In classifica generale Martin guida con 155 punti, con 39 di vantaggio su Bagnaia e 41 su Marquez. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.