MotoGp, Bezzecchi in pole a Valencia. La griglia di partenza
(Adnkronos) –
Marco Bezzecchi conquista la pole position del MotoGp di Valencia, che chiude la stagione del circo a due ruote. Il pilota dell’Aprilia ha fatto segnare il miglior tempo oggi, sabato 15 novembre, in 1’28”809. Dietro di lui Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.
Delusione per Pecco Bagnaia, che si ferma durante il Q1 e partirà quindi in sedicesima posizione. Ecco la griglia di partenza per l’ultimo Gran Premio dell’anno.
La griglia di partenza del Gran Premio di Valencia:
1. M. Bezzecchi (Q1)
2 A. Marquez (Q2)
3 F. Di Giannantonio (Q2)
4 R. Fernandez (Q2)
5 P. Acosta (Q2)
6 F. Quartararo (Q2)
7 F. Morbidelli (Q2)
8 J. Miller (Q2)
9 F. Aldeguer (Q2)
10 J. Mir (Q2)
11 J. Zarco (Q2)
12 A. Ogura (Q2)
13 L. Marini (Q1)
14 A. Espargarò (Q1)
15 B. Binder (Q1)
16 F. Bagnaia (Q1)
17 J. Martin (Q1)
18 M. Oliveira (Q1)
19 A. Rins (Q1)
20 E. Bastianini (Q1)
21 M. Vinales (Q1)
22 N. Bulega (Q1)
23 A. Fernandez (Q1)
24 S. Chantra (Q1)
sport
