MotoGp, Bezzecchi in pole a Valencia. La griglia di partenza

(Adnkronos) – Marco Bezzecchi conquista la pole position del MotoGp di Valencia, che chiude la stagione del circo a due ruote. Il pilota dell’Aprilia ha fatto segnare il miglior tempo oggi, sabato 15 novembre, in 1’28”809. Dietro di lui Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it