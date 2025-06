Mostre: ‘Materia’, a Perugia il legno di Herbert Golser dialoga con la pietra secolare

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ci sono luoghi che sembrano fatti apposta per accogliere l’arte e la Rocca Paolina di Perugia è uno di questi. Un tempo simbolo del potere papale sulla città, oggi è un monumento vivo, dove il passato incontra la contemporaneità. Ed è proprio qui, in uno dei cuori pulsanti della memoria umbra, che prende forma 'Materia', la mostra-installazione dello scultore austriaco Herbert Golser, a cura di Riccardo Freddo (Rosenfeld Gallery, Londra), in collaborazione con La Casa degli Artisti. Tra volte rinascimentali, antiche case inglobate nella fortezza e vicoli medievali, tra il 12 e il 30 giugno Golser porta il suo linguaggio silenzioso e potente: sculture in legno che sembrano respirare, dialogare con la pietra, farsi quasi trasparenti nella penombra della Rocca. È un’esperienza che va oltre la semplice visita a una mostra: 'Materia' è un incontro tra la fragilità del tempo e la forza delle forme, tra la precisione dell’intaglio e l’eco di secoli di storia. “La mostra 'Materia' invita a una riflessione sulla fragilità e sulla forza della materia – racconta Riccardo Freddo – dove il legno, inciso con estrema delicatezza, si fa quasi immateriale. Le sculture di Golser dialogano silenziosamente con la pietra della Rocca Paolina, trasformando lo spazio in un luogo di ascolto e memoria”. Un dialogo che si arricchisce della presenza de Il Grande Nero di Alberto Burri, installazione permanente del 1980 che diventa parte viva del percorso. “In questo contesto, la potenza del ferro combusto di Burri incontra la trasparenza del legno di Golser, in un confronto profondo tra peso e leggerezza”. L’artista classe 1960 lavora quasi esclusivamente con materiali naturali come il legno e il marmo bianco arabo, che scolpisce fino a renderli incredibilmente fragili e leggeri. Le sue opere sembrano uscite da un tempo sospeso: “Sorprende vedere come ogni artista trovi nel proprio materiale una voce unica, capace di raccontare il mondo – prosegue Freddo –. Gli artisti non impongono la materia, la accompagnano, la lasciano essere. La mostra è un invito a rallentare e ad abitare il tempo con uno sguardo più attento e profondo”. Nel panorama dell’arte contemporanea – sempre più dominata da narrazioni esplicite e concetti strutturati – Herbert Golser si distingue per la sua fedeltà alla materia pura, per la sua coerenza. Le sue sculture non cercano messaggi forzati: emergono invece da un contatto diretto con la natura, domandone la forza ed esaltandone la delicatezza. Ed è proprio in questa apparente semplicità che si rivela una delle riflessioni più potenti sull’arte e sulla vita. A ingresso libero, 'Materia' è un’occasione non solo per scoprire le opere eteree e poetiche di Golser, ma anche per riscoprire la Rocca Paolina come spazio di cultura viva. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione di questo straordinario sito cinquecentesco, oggi riconosciuto come patrimonio storico-architettonico nazionale e sempre più luogo di incontro tra memoria collettiva e creatività contemporanea. —[email protected] (Web Info)

