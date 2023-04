Mostra “La casa del guanto”, inaugurazione lunedì 17 aprile alla Stazione Sperimentale Industria delle Pelli e Materie Concianti

Condividi

L’esposizione proseguirà a luglio al Mann di Napoli e a New York con un focus nella fiera internazionale LineaPelle.

Al via un ciclo di iniziative per celebrare i 100 anni di CPMC, la rivista ufficiale della SSIP

Lunedì 17 aprile, ore 16-19

SSIP – Stazione sperimentale Industria delle Pelli e delle materie concianti

Parco Tecnologico Adriano Olivetti, Via Campi Flegrei 34, Pozzuoli (Napoli)

Sarà inaugurata lunedì 17 aprile nella sede della SSIP (Stazione Sperimentale Industria delle Pelli e delle Materie Concianti) del Parco tecnologico Adriano Olivetti di Pozzuoli la Mostra “La Casa del Guanto della Stazione Sperimentale Pelli. Un patrimonio fra tradizione, formazione e innovazione (1952-1975)”.

L’evento di inaugurazione della Mostra è previsto dalle ore 16 alle ore 19 in occasione del lancio delle iniziative per il centenario di CPMC, rivista ufficiale della SSIP il cui primo numero fu pubblicato nel 1923, e della pubblicazione del primo numero del 2023 di CPMC, che avrà un focus dedicato a “Cuoio e Made in Italy: i nuovi strumenti per la sostenibilità e circolarità delle produzioni”.

LA MOSTRA “LA CASA DEL GUANTO”

“La casa del guanto” presenta l’avvio dei corsi di istruzione professionale del settore guantario, un patrimonio di tradizione, formazione e innovazione che valorizza una antica vocazione e un primato di Napoli.

Il progetto espositivo è stato realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli che ne ha curato allestimento e impostazione grafica. Nell’ambito della Mostra saranno esposte per la prima volta le foto dell’archivio SSIP che narrano lo svolgimento dei corsi di formazione e manufatti della produzione guantaria, alcuni dei quali donati dall’azienda dismessa Temin. L’ultima sezione della Mostra sarà dedicata al guanto come accessorio e linguaggio del fashion nell’ambito della moda fra gli anni ’50 e’70. Saranno organizzate visite didattiche con scuole e Università che propongono corsi di studio inerenti il design, il fashion, l’artigianato.

“La casa del guanto” è una Mostra dinamica e itinerante: sarà ospitata infatti dal 17 luglio al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), avrà il 19 e 20 luglio un momento dedicato nell’ambito della fiera internazionale Lineapelle a New York e sarà al Museo della Moda Napoli – Fondazione Mondragone il 30 novembre.

SSIP – STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI

La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti (SSIP) è un Organismo di ricerca nazionale (ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014) delle Camere di Commercio di Napoli, Toscana Nord-Ovest e Vicenza, che dal 1885 opera a supporto delle imprese conciarie nazionali con attività di ricerca e innovazione, certificazione di prodotti e processi; analisi, controlli e servizi innovativi per migliorare la capacità competitiva a livello internazionale dell’industria conciaria. In questi ultimi anni la SSIP ha realizzato la propria funzione statutaria con progetti di ricerca e sviluppo sperimentale, servizi alle imprese, programmi per innovazione e sostenibilità a vantaggio della filiera e dei principali mercati obiettivo: arredamento, automotive, calzatura, interiors, moda, pelletteria.

La funzione pubblica dell’Istituto è stata ulteriormente rafforzata con il riconoscimento del ruolo di Laboratorio accreditato per il controllo degli articoli in cuoio e pelle stabilito dal Decreto Legislativo 68/2020 “Utilizzo dei termini cuoio, pelle e pelliccia” approvato dal Governo italiano e in vigore dal 24 ottobre 2020. Si tratta di un intervento legislativo fondamentale per il settore conciario italiano e per tutta la filiera pelle, in quanto tutela i nostri prodotti e il made in Italy, contrasta il delicato tema della contraffazione e tutela il consumatore, che deve conoscere ed avere la consapevolezza di quello che sta acquistando.

CPMC, RIVISTA UFFICIALE DELLA SSIP

Nel 2023 compie i suoi 100 anni di pubblicazioni “CPMC – Cuoio, Pelli, Materie Concianti”, la rivista ufficiale scientifica quadrimestrale della SSIP, redatta anche in lingua inglese e distribuita agli stakeholder della filiera pelle.

Organo di documentazione e divulgazione scientifica per le industrie del cuoio, CPMC è oggi il luogo di dibattito e riflessione su ricerca e innovazione nel settore, raccogliendo lavori originali eseguiti dai tecnici e ricercatori della SSIP e anche dall’estero, recensioni pubblicate sulle riviste tecniche conservate presso la Biblioteca, e ancora rubriche di carattere statistico-economico, brevetti e informazioni derivanti dagli Enti di Ricerca e dalle associazioni di categoria.

Per celebrare il Centenario di CPMC, la SSIP promuove nel 2023 un ciclo di iniziative culturali che rappresenteranno un viaggio nella sua storia, un ponte fra la grande tradizione del passato e la vision rivolta al futuro con uno sguardo costante all’innovazione. Altri due eventi alla Stazione sperimentale sono previsti ad ottobre e a dicembre, in occasione della presentazione, rispettivamente, del secondo e terzo numero del 2023 della rivista CPMC.