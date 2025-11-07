Mostra 120 anni FS, Tanzilli (Gruppo FS): ‘Le ferrovie hanno unito l’Italia, ora portiamo il
“Questa mostra non vuole autocelebrare, ma celebrare quello che hanno significato le ferrovie italiane per il Paese”. Lo afferma Tommaso Tanzilli, presidente del Gruppo FS Italiane, in occasione della presentazione della mostra “Le Ferrovie d’Italia (1861-2025). Dall’unità nazionale alle sfide del futuro”, organizzata al Vittoriano con il VIVE in occasione dei 120 anni dalla fondazione di FS. Tanzilli ha ricordato che “le ferrovie italiane nascono con l’Italia unitaria, nel 1861, quando vennero unite le reti preunitarie con l’orario unico ferroviario”, primo simbolo dell’unità nazionale.
ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.