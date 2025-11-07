Mostra 120 anni FS, Tanzilli (Gruppo FS): ‘Le ferrovie hanno unito l’Italia, ora portiamo il

“Questa mostra non vuole autocelebrare, ma celebrare quello che hanno significato le ferrovie italiane per il Paese”. Lo afferma Tommaso Tanzilli, presidente del Gruppo FS Italiane, in occasione della presentazione della mostra “Le Ferrovie d’Italia (1861-2025). Dall’unità nazionale alle sfide del futuro”, organizzata al Vittoriano con il VIVE in occasione dei 120 anni dalla fondazione di FS. Tanzilli ha ricordato che “le ferrovie italiane nascono con l’Italia unitaria, nel 1861, quando vennero unite le reti preunitarie con l’orario unico ferroviario”, primo simbolo dell’unità nazionale.

